Киргизия и Таджикистан договорились решить конфликт дипломатическим путем

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана договорились решить дипломатическим путем. Сегодня должна пройти встреча глав силовых ведомств обеих стран.

"Стороны отметили необходимость решить данный конфликт в дипломатическо-политическом русле. Договоренность: сегодня вечером в Исфаре пройдут переговоры глав правоохранительных органов двух стран", - сообщили в МИД Таджикистана.

Сообщается, что переговоры министров иностранных дел обеих стран уже прошли.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне эскалации приграничного конфликта Киргизия и Таджикистан стянули войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга. В частности, таджикская сторона провела массированный обстрел нескольких застав, а киргизский спецназ захватил одну из погранзастав Таджикистана.

Также сообщалось, что в результате конфликта ранены несколько десятков человек, также есть информация об одном погибшем. По уточненным данным, число пострадавших с обеих сторон приближается к 60.