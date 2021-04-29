Киргизія і Таджикистан домовилися вирішити конфлікт дипломатичним шляхом

Конфлікт на кордоні Киргизії і Таджикистану домовилися вирішити дипломатичним шляхом. Сьогодні має пройти зустріч глав силових відомств обох країн.

"Сторони наголосили на необхідності вирішити даний конфлікт у дипломатично-політичному руслі. Домовленість: сьогодні ввечері в Ісфарі пройдуть переговори глав правоохоронних органів двох країн", - повідомили в МЗС Таджикистану.

Повідомляється, що переговори міністрів закордонних справ обох країн вже пройшли.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизія і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застави Таджикистану.

Також повідомлялося, що в результаті конфлікту поранено кілька десятків людей, також є інформація про одного загиблого. За уточненими даними, кількість постраждалих з обох сторін наближається до 60.