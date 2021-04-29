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Киргизія і Таджикистан домовилися вирішити конфлікт дипломатичним шляхом

Новость на русском → Бішкек, Душанбе, Четвер 29 квітня 2021 18:09
Киргизія і Таджикистан домовилися вирішити конфлікт дипломатичним шляхом Фото: силовики на місці конфлікту (akipress com)
Автор: РБК-Україна

Конфлікт на кордоні Киргизії і Таджикистану домовилися вирішити дипломатичним шляхом. Сьогодні має пройти зустріч глав силових відомств обох країн.

Про це пише таджицьке видання "Азія Плюс".

Повідомляється, що переговори міністрів закордонних справ обох країн вже пройшли.

"Сторони наголосили на необхідності вирішити даний конфлікт у дипломатично-політичному руслі. Домовленість: сьогодні ввечері в Ісфарі пройдуть переговори глав правоохоронних органів двох країн", - повідомили в МЗС Таджикистану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизія і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застави Таджикистану.

Також повідомлялося, що в результаті конфлікту поранено кілька десятків людей, також є інформація про одного загиблого. За уточненими даними, кількість постраждалих з обох сторін наближається до 60.

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