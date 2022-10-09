Киргизія скасувала військові навчання з ОДКБ
Міністерство оборони Киргизії скасувало військові навчання з країнами Організації договору про колективну безпеку на своїй території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Азаттик.
Командно-штабні навчання із миротворцями ОДКБ "Непорушне братство-2022" мали пройти з 10 по 14 жовтня у навчальному центрі "Едельвейс".
У Міноборони країни поки що не назвали причини такого рішення.
Однак варто зазначити, що в навчаннях мали взяти участь військові Таджикистану. Але після загострення конфлікту на кордоні в Киргизії почали вимагати скасування навчань чи виключення Таджикистану.
Нагадаємо, на кордоні між Киргизією та Таджикистаном 14 вересня почалася стрілянина. Кілька днів ситуація була напруженою, а внаслідок конфлікту загинули 62 особи.
Країни підписали протокол про припинення конфлікту 25 вересня та домовилися законсервувати чотири прикордонні пости.
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