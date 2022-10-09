Киргизія скасувала військові навчання з ОДКБ

Міністерство оборони Киргизії скасувало військові навчання з країнами Організації договору про колективну безпеку на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Азаттик.

Командно-штабні навчання із миротворцями ОДКБ "Непорушне братство-2022" мали пройти з 10 по 14 жовтня у навчальному центрі "Едельвейс". У Міноборони країни поки що не назвали причини такого рішення. Однак варто зазначити, що в навчаннях мали взяти участь військові Таджикистану. Але після загострення конфлікту на кордоні в Киргизії почали вимагати скасування навчань чи виключення Таджикистану.