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Киргизія скасувала військові навчання з ОДКБ

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Баликчі, Неділя 09 жовтня 2022 11:59
Киргизія скасувала військові навчання з ОДКБ Фото: Киргизія скасувала військові навчання з країнами ОДКБ (flickr com chrisnuan)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони Киргизії скасувало військові навчання з країнами Організації договору про колективну безпеку на своїй території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Азаттик.

Командно-штабні навчання із миротворцями ОДКБ "Непорушне братство-2022" мали пройти з 10 по 14 жовтня у навчальному центрі "Едельвейс".

У Міноборони країни поки що не назвали причини такого рішення.

Однак варто зазначити, що в навчаннях мали взяти участь військові Таджикистану. Але після загострення конфлікту на кордоні в Киргизії почали вимагати скасування навчань чи виключення Таджикистану.

Нагадаємо, на кордоні між Киргизією та Таджикистаном 14 вересня почалася стрілянина. Кілька днів ситуація була напруженою, а внаслідок конфлікту загинули 62 особи.

Країни підписали протокол про припинення конфлікту 25 вересня та домовилися законсервувати чотири прикордонні пости.

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