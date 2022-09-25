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Киргизія та Таджикистан підписали протокол про припинення конфлікту

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Бішкек, Неділя 25 вересня 2022 14:34
Киргизія та Таджикистан підписали протокол про припинення конфлікту Фото: Киргизія та Таджикистан підписали мирний протокол (1lurer.am)
Автор: Наталія Юрченко

Очільники комітетів нацбезпеки Киргизії та Таджикистану підписали протокол про припинення конфлікту. Документ узгодили на кордоні між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Akipress.

Мирний протокол підписали голова КНБ Киргизії Камчібек Ташієв та його таджицький колега Саймумін Ятімов. Сторони домовилися законсервувати чотири прикордонні пости, через які виникають конфлікти.

"Пости повністю забираються і там не буде жодного військовослужбовця та цивільного", - пояснили в Киргизії.

Після цього мешканці, яких раніше евакуювали, можуть повертатися додому.

Конфлікт Киргизії та Таджикистану

На кордоні між країнами 14 вересня розпочалася стрілянина між прикордонниками. До 17 вересня ситуація була напруженою, сторони посилили обстріли та обмінялися звинуваченнями.

За даними правоохоронців Киргизії, з прикордонних територій евакуювали понад 135 тисяч громадян. Внаслідок конфлікту загинули 62 особи, а поранення отримали близько 160 людей.

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