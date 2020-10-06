В Киргизии заявили о захвате здания МВД, власти опровергают

В Бишкеке (Киргизия) продолжаются массовые протесты. Протестующие захватили здание Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает "Интерфакс Казахстан".

Протестующие в столице Киргизии захватили здание МВД, намерены занять здание Государственного комитета национальной безопасности, сообщают очевидцы.

Однако, замминистра МВД Киргизии Алмазбек Орозалиев опроверг информацию о захвате сторонниками оппозиции здания министерства.

Отметим, главы ряда регионов, а также облуправлений внутренних дел заявляют о готовности подать в отставку.

В частности, мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию.

Напомним, Центральная избирательная коммисия Киргизии не признала итоги выборов в стране.

Ранее сообщалось, что митингующие захватили Белый дом, а также освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Кроме того, президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране.