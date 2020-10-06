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У Киргизстані заявили про захоплення будівлі МВС, влада спростовує

Автор: Анастасия Рокитна

В Бішкеку (Киргизстан) тривають масові протести. Протестувальники захопили будівлю Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Казахстан".

Протестувальники в столиці Киргизстану захопили будівлю МВС, мають намір зайняти будівлю Державного комітету національної безпеки, повідомляють очевидці.

Проте, заступник міністра МВС Киргизстану Алмазбек Орозалиєв спростував інформацію про захоплення прихильниками опозиції будівлі міністерства.

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Зазначимо, голови ряду регіонів, а також облуправлінь внутрішніх справ заявляють про готовність подати у відставку.

Зокрема, мер Бішкека Азіз Суракматов подав у відставку за власним бажанням.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Киргизії не визнала підсумки виборів в країні.

Раніше повідомлялося, що мітингувальники захопили Білий дім, а також звільнили екс-президента Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.

Крім того, президент Киргизстану заявив про спробу захоплення влади в країні.

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