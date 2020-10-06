ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киргизии заявили о захвате здания МВД, власти опровергают

Бишкек, Вторник 06 октября 2020 11:54
В Киргизии заявили о захвате здания МВД, власти опровергают
Фото: захват здания в Киргизии (lifeytnews)
Автор: Анастасия Рокитна

В Бишкеке (Киргизия) продолжаются массовые протесты. Протестующие захватили здание Министерства внутренних дел.

Об этом сообщает "Интерфакс Казахстан".

Протестующие в столице Киргизии захватили здание МВД, намерены занять здание Государственного комитета национальной безопасности, сообщают очевидцы.

Однако, замминистра МВД Киргизии Алмазбек Орозалиев опроверг информацию о захвате сторонниками оппозиции здания министерства.

Отметим, главы ряда регионов, а также облуправлений внутренних дел заявляют о готовности подать в отставку.

В частности, мэр Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку по собственному желанию.

Напомним, Центральная избирательная коммисия Киргизии не признала итоги выборов в стране.

Ранее сообщалось, что митингующие захватили Белый дом, а также освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО Госкомитета нацбезопасности.

Кроме того, президент Киргизии заявил о попытке захвата власти в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика КиргизияМинистерство внутренних дел Украины
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь