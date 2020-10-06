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У Киргизстані заявили про захоплення будівлі МВС, влада спростовує

Бішкек, Вівторок 06 жовтня 2020 11:54
У Киргизстані заявили про захоплення будівлі МВС, влада спростовує
Фото: захоплення будівлі в Киргизстані (lifeytnews)
Автор: Анастасия Рокитна

В Бішкеку (Киргизстан) тривають масові протести. Протестувальники захопили будівлю Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Казахстан".

Протестувальники в столиці Киргизстану захопили будівлю МВС, мають намір зайняти будівлю Державного комітету національної безпеки, повідомляють очевидці.

Проте, заступник міністра МВС Киргизстану Алмазбек Орозалиєв спростував інформацію про захоплення прихильниками опозиції будівлі міністерства.

Зазначимо, голови ряду регіонів, а також облуправлінь внутрішніх справ заявляють про готовність подати у відставку.

Зокрема, мер Бішкека Азіз Суракматов подав у відставку за власним бажанням.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія Киргизії не визнала підсумки виборів в країні.

Раніше повідомлялося, що мітингувальники захопили Білий дім, а також звільнили екс-президента Атамбаєва з СІЗО Держкомітету нацбезпеки.

Крім того, президент Киргизстану заявив про спробу захоплення влади в країні.

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