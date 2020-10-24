В Киргизии утвердили дату президентских выборов

Фото: ЦИК Киргизии (kabar kg)

Досрочные президентские выборы в Киргизии пройдут 10 января 2021 года. Такое решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии страны.

Об этом сообщает 24.kg.

Как отметили в ЦИК, по закону, если парламент в течение недели после прекращения полномочий президента страны не назначает досрочные выборы главы государства, они автоматически назначаются на следующий день после завершения срока его полномочий.

"После этого избирательная комиссия в течение двух дней официально публикует дату проведения выборов. Законодательством оговорено, что они должны быть проведены в трехмесячный срок после прекращения полномочий главы государства - до 16 января 2021-го", - сказала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Так как выборы проходят в выходной день, в ЦИК приняли решение назначить дату 10 января.

Напомним, в начале октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты после парламентских выборов. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов. В связи с этим ЦИК Киргизии не признал выборы и назначил новые.

Как писало РБК-Украина, на фоне протестов в стране 15 октября в отставку подал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

После отставки обязанности руководителя страны выполняет премьер-министр Киргизии.

Также сообщалось, что в Киргизии отсрочили проведение парламентских выборов. Они состоятся не раньше марта 2021 года.