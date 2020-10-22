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В Киргизии отсрочили повторные парламентские выборы

Бишкек, Четверг 22 октября 2020 16:51
В Киргизии отсрочили повторные парламентские выборы
Фото: заседание Жогорку Кенеша (facebook.com kenesh kg)
Автор: Дмитрий Левицкий

Депутаты Жогорку Кенеша приняли закон, который откладывает проведение повторных парламентских выборов в Киргизии. Выборы депутатов киргизского парламента теперь состоятся не раньше 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба парламента Киргизии.

Парламент решил изменить конституцию Киргизии, в связи с этим действие статей, регламентирующих проведение повторных выборов, было приостановлено.

Согласно принятому документу, повторные парламентские выборы должны быть назначены после проведения конституционной реформы, но не позднее 1 июня 2021 года.

Напомним, в начале октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, на которых победила правящая партия. Результаты голосования спровоцировали массовые протесты в стране, поэтому Центризбирком признал выборы недействительными.

Как писало РБК-Украина, вчера киргизский ЦИК назначил повторные парламентские выборы на конец декабря. Ожидалось, что итоги голосования смогут подвести до конца года.

Кроме того, на фоне протестов в стране в отставку подал президент Киргизии. Сейчас обязанности руководителя государства выполняет премьер-министр Киргизии.

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