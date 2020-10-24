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У Киргизстані затвердили дату президентських виборів

Бішкек, Субота 24 жовтня 2020 10:25
У Киргизстані затвердили дату президентських виборів
Фото: ЦВК Киргизії (kabar kg)
Автор: Игорь Литвиненко

Дострокові президентські вибори в Киргизстані пройдуть 10 січня 2021 року. Таке рішення прийнято на засіданні Центральної виборчої комісії країни.

Про це повідомляє 24.kg.

Як зазначили в ЦВК, за законом, якщо парламент протягом тижня після припинення повноважень президента країни не призначає дострокові вибори глави держави, вони автоматично призначаються на наступний день після завершення терміну його повноважень.

"Після цього виборча комісія протягом двох днів офіційно публікує дату проведення виборів. Законодавством обумовлено, що вони повинні бути проведені у тримісячний строк після припинення повноважень глави держави - до 16 січня 2021-го", - сказала голова ЦВК Нуржан Шайлдабекова.

Так як вибори проходять у вихідний день, в ЦВК ухвалили рішення призначити дату 10 січня.

Нагадаємо, на початку жовтня в Киргизстані почалися масові протести після парламентських виборів. Мітингувальники не погодилися з результатами і вимагають повторних виборів. У зв'язку з цим ЦВК Киргизії не визнав і призначив нові вибори.

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі протестів у країні 15 жовтня у відставку подав президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков.

Після відставки обов'язки керівника країни виконує прем'єр-міністр Киргизстану.

Також повідомлялося, що у Киргизстані відтермінували проведення парламентських виборів. Вони відбудуться не раніше березня 2021 року.

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