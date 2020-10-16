ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ЕС отреагировали на передачу полномочий президента в Киргизии

Брюссель, Пятница 16 октября 2020 00:39
В ЕС отреагировали на передачу полномочий президента в Киргизии
Фото: Садыр Жапаров (скрин видео АКИpress)
Автор: Артур Родивилов

Передача полномочий президента Киргизии премьер-министру Садыру Жапарову вызывает серьезные вопросы. В Брюсселе напоминают, что в стране "разделение полномочий должно соблюдаться и сохраняться".

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля.

Боррель призвал все политические силы в Киргизии вступить "в конструктивный, всеохватывающий диалог при полноценном участии гражданского общества" с учетом требований народа к организации "новых, свободных, справедливых парламентских и президентских выборов".

Голосование должно проходить в соответствии с международными стандартами и под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В Европейском Союзе выразили надежду, что демократический прогресс будет обеспечен в стране и в дальнейшем.

Ранее премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что возглавит страну. Это произошло после того, как киргизский глава парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента.

Напомним, в Киргизии начались протесты после парламентских выборов. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов. В связи с этим ЦИК Киргизии не признала выборы и назначила новые.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку из-за массовых протестов в стране.

Кроме того, ранее в отставку ушли мэр Бишкека, главы Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей и другие чиновники.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Киргизияпротест

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь