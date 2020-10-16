В ЕС отреагировали на передачу полномочий президента в Киргизии

Фото: Садыр Жапаров (скрин видео АКИpress)

Передача полномочий президента Киргизии премьер-министру Садыру Жапарову вызывает серьезные вопросы. В Брюсселе напоминают, что в стране "разделение полномочий должно соблюдаться и сохраняться".

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля.

Боррель призвал все политические силы в Киргизии вступить "в конструктивный, всеохватывающий диалог при полноценном участии гражданского общества" с учетом требований народа к организации "новых, свободных, справедливых парламентских и президентских выборов".

Голосование должно проходить в соответствии с международными стандартами и под наблюдением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В Европейском Союзе выразили надежду, что демократический прогресс будет обеспечен в стране и в дальнейшем.

Ранее премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров заявил, что возглавит страну. Это произошло после того, как киргизский глава парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента.

Напомним, в Киргизии начались протесты после парламентских выборов. Митингующие не согласились с результатами и потребовали повторных выборов. В связи с этим ЦИК Киргизии не признала выборы и назначила новые.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку из-за массовых протестов в стране.

Кроме того, ранее в отставку ушли мэр Бишкека, главы Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей и другие чиновники.