Сторонники Атамбаева пытаются помешать спецназу задержать экс-президента

Фото: штурм дома Атамбаева (facebook.com/kunduz.ajibekova)

Соратники Атамбаева смогли попасть в дом бывшего президента

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пытаются помешать спецназовцам, которые пришли задержать экс-президента в его резиденции в поселке Кой-Таш. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, соратники Атамбаева смогли попасть в дом, где продолжает находиться бывший президент.

Напомним, 7 августа в Киргизии спецназ начал штурм резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. В результате силовой операции несколько человек получили ранения.

Кроме того, на фоне сообщений о задержании Алмазбека Атамбаева в его резиденции президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в столицу страны Бишкек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 15 человек.

Отметим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.