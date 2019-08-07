ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сторонники Атамбаева пытаются помешать спецназу задержать экс-президента

Новости » Политика    07.08.2019 - 22:23
Сторонники Атамбаева пытаются помешать спецназу задержать экс-президента
Фото: штурм дома Атамбаева (facebook.com/kunduz.ajibekova)

Соратники Атамбаева смогли попасть в дом бывшего президента

Сторонники бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пытаются помешать спецназовцам, которые пришли задержать экс-президента в его резиденции в поселке Кой-Таш. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода". 

Как сообщается, соратники Атамбаева смогли попасть в дом, где продолжает находиться бывший президент.

Напомним, 7 августа в Киргизии спецназ начал штурм резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. В результате силовой операции несколько человек получили ранения. 

Кроме того, на фоне сообщений о задержании Алмазбека Атамбаева в его резиденции президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в столицу страны Бишкек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в результате штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 15 человек

Отметим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.

В Киргизии в результате штурма дома Атамбаева пострадали 15 человек Президент Киргизии прервал отпуск на фоне ситуации с Атамбаевым
Новости Украины политикаКиргизияпроисшествие
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь