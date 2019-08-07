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В Киргизии в результате штурма дома Атамбаева пострадали 15 человек

Новости » Происшествия    07.08.2019 - 21:19
В Киргизии в результате штурма дома Атамбаева пострадали 15 человек
Фото: штурм дома Атамбаева (facebook.com/kunduz.ajibekova)

Есть ли среди пострадавших бойцы спецназа не сообщается

В результате штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Азаттык". 

Как сообщается, девять пострадавших госпитализировали в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, трое были доставлены в Чуйскую областную объединенную больницу, еще трое - в Национальный госпиталь.

В Министерстве здравоохранения не уточнили, есть ли среди пострадавших бойцы спецназа, штурмовавшие резиденцию Атамбаева.

Напомним, 7 августа в Киргизии спецназ начал штурм резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. В результате силовой операции несколько человек получили ранения. 

Кроме того, на фоне сообщений о задержании Алмазбека Атамбаева в его резиденции президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в столицу страны Бишкек.

Отметим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел на экс-президента и уже несколько раз вызывала его на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.

 

Президент Киргизии прервал отпуск на фоне ситуации с Атамбаевым В Киргизии спецназ со стрельбой штурмует дом бывшего президента
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