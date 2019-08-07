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Прихильники Атамбаєва намагаються перешкодити спецназу затримати екс-президента

Новини » Політика    07.08.2019 - 22:23
Прихильники Атамбаєва намагаються перешкодити спецназу затримати екс-президента
Фото: штурм будинку Атамбаєва (facebook.com/kunduz.ajibekova)

Соратники Атамбаєва змогли потрапити у будинок колишнього президента

Прихильники колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва намагаються перешкодити спецназівцям, які прийшли затримати екс-президента в його резиденції в селищі Кой-Таш. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, соратники Атамбаєва змогли потрапити в будинок, де продовжує перебувати колишній президент.

Нагадаємо, 7 серпня в Киргизії спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. В результаті силової операції кілька людей отримали поранення.

Крім того, на тлі повідомлень про затримання Алмазбека Атамбаєва в його резиденції президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку і попрямував до столиці країни Бішкеку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті штурму резиденції колишнього президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва постраждали 15 осіб.

Зазначимо, Атамбаєв очолював Киргизії з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для заведення кримінальних справ на екс-президента і вже кілька разів викликала його на допит, але він не був. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.

У Киргизії в результаті штурму будинку Атамбаєва постраждали 15 людей Президент Киргизії перервав відпустку на тлі ситуації з Атамбаєвим
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