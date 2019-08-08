В Киргизии против сторонников экс-президента Атамбаева завели дела

После столкновений в ходе операции в доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева открыты уголовные дела. Об этом сообщает 24.kg со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

Генпрокуратура сообщила, что постановление о принудительном приводе Атамбаева было вынесено из-за того, что он не являлся на допрос в рамках расследования его возможной причастности к освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева.

"В целях исполнения поручения сотрудники ГКНБ выехали в село Кой-Таш, однако сторонники последнего оказали вооруженное сопротивление представителям власти с применением оружия и других предметов", - указала прокуратура.

Отметим, дела открыли по ст. 264 (массовые беспорядки), 266 (хулиганство), 244 (захват заложников) и 130 (убийство) УК Киргизии.

Напомним, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков созвал экстренное заседание Совета безопасности из-за ситуации с задержанием бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

РБК-Украина писало, что в Киргизии 7 августа спецназ начал штурм резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. В результате силовой операции несколько человек получили ранения. На фоне сообщений о задержании Атамбаева в его резиденции президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск.

Добавим, Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел против экс-президента. Его уже несколько раз вызывали на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.