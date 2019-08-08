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Президент Киргизии созвал экстренное заседание Совбеза из-за ситуации с Атамбаевым

Новости » Политика    08.08.2019 - 05:17
Президент Киргизии созвал экстренное заседание Совбеза из-за ситуации с Атамбаевым
Фото: Сооронбай Жээнбеков (president.kg)

Президент страны прервал отпуск для разрешения ситуации

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков созывает экстренное заседание Совета безопасности из-за ситуации с задержанием бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Отмечается, что заседание запланировано на четверг, 8 августа утром, в первой половине дня. Возглавит его Жээнбеков.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков 7 августа, прервав свой краткосрочный недельный отпуск, выехал в Бишкек", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в селе Кой-Таша при попытке силового захвата бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева скончался боец спецназа. Он получил ранение во время штурма. Медикам не удалось его спасти.

После штурма дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева внутри остались шесть сотрудников спецназа. Их держат в заложниках сторонники Атамбаева. По их словам, спецназовцы останутся до утра.

В Киргизии 7 августа спецназ начал штурм резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш недалеко от Бишкека. В результате силовой операции несколько человек получили ранения. На фоне сообщений о задержании Атамбаева в его резиденции президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск.

Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год, стал первым президентом, который добровольно ушел после первого срока, а не был свергнут в результате революции. Генпрокуратура Киргизии утверждает, что у нее есть основания для заведения уголовных дел против экс-президента. Его уже несколько раз вызывали на допрос, но он не являлся. На сегодня Атамбаев находится в оппозиции к действующей власти.

В Киргизии сторонники Атамбаева захватили в заложники спецназовцев, штурмовавших экс-президента Президент Киргизии прервал отпуск на фоне ситуации с Атамбаевым
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