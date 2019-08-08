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У Киргизії проти прихильників екс-президента Атамбаєва завели справи

Новини » Політика    08.08.2019 - 08:23
У Киргизії проти прихильників екс-президента Атамбаєва завели справи
Фото: Алмазбек Атамбаєв (kremlin.ru)

Справи відкрили за ст. 264 (масові заворушення), 266 (хуліганство), 244 (захоплення заручників) і 130 (вбивство)

Після зіткнень в ході операції в будинку екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва відкриті кримінальні справи. Про це повідомляє 24.kg з посиланням на Генпрокуратуру країни.

Генпрокуратура повідомила, що постанову про примусовий привід Атамбаєва було винесено через те, що він не з'явився на допит в рамках розслідування його можливої причетності до звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва

"В цілях виконання доручення співробітники ДКНБ виїхали в село Кой-Таш, проте прихильники останнього чинили збройний опір представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів", - зазначила прокуратура.

Зазначимо, відкрили справи за ст. 264 (масові заворушення), 266 (хуліганство), 244 (захоплення заручників) і 130 (вбивство) КК Киргизії.

Нагадаємо, президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков скликав екстрене засідання Ради безпеки через ситуацію з затриманням колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва.

РБК-Україна писало, що в Киргизії 7 серпня спецназ почав штурм резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. В результаті силової операції кілька людей отримали поранення. На тлі повідомлень про затримання Атамбаєва в його резиденції президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку.

Додамо, Атамбаєв очолював Киргизії з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для порушення кримінальних справ проти екс-президента. Його вже кілька разів викликали на допит, але він не був. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.

Президент Киргизії скликав екстрене засідання Радбезу через ситуацію з Атамбаєвим У Киргизії прихильники Атамбаєва захопили в заручники спецназівців, які штурмували екс-президента
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