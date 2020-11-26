В Киргизии предлагают лишить русский язык статуса официального

В Киргизии в процессе разработки конституционной реформы предложили лишить русский язык статуса официального.

Такое предложение внес член конституционного совещания Садирдин Торалиев, сообщает агентство 24kg.

“Мое предложение - оставить государственным языком только кыргызский язык. Остальные языки мы будем развивать другими законами. У русского официальный статус. Мы привыкли к нему и сидим с ним, как привязанная собака. Такого не должно быть”, - уверен Торалиев.

По его мнению, в стране нужно создавать условия для развития кыргызского языка, иначе в будущем он может выйти из обихода.

“Почему не учат кыргызский? Потому что нет потребности в нем. Нужно создать ее. Только тогда все начнут учить и разговаривать на кыргызском”, - уверен Торалиев.

На данный момент проект Конституции вынесен на общественное обсуждение. Документ, в частности, предлагает переформатировать институт президента и Кабинета министров, наделив главу государства ответственностью за формирование и работу правительства. Также предлагается сократить количество депутатов парламента со 120 до 90.

Напомним, ранее представитель президента в Конституционном суде Украины, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что Верховная рада должна принять отдельный закон о языках национальных меньшинств и коренных народов. В частности, новый закон должен регулировать и русский язык.