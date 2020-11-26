У Киргизстані пропонують позбавити російську мову статусу офіційної

У Киргизстані в процесі розробки конституційної реформи запропонували позбавити російську мову статусу офіційної.

Таку пропозицію вніс член конституційної наради Садірдін Торалієв, повідомляє агентство 24kg.

“Моя пропозиція - залишити державною мовою лише киргизьку мову. Інші мови ми будемо розвивати іншими законами. У російської офіційний статус. Ми звикли до нього і сидимо з ним, як прив'язаний собака. Такого не повинно бути", - впевнений Торалієв.

На його думку, в країні потрібно створити умови для розвитку киргизької мови, інакше в майбутньому вона може вийти з ужитку.

“Чому не вчать киргизьку? Тому що немає потреби в ній. Потрібно створити її. Тільки тоді всі почнуть вчити і розмовляти киргизькою", - упевнений Торалієв.

На даний момент проект Конституції винесений на громадське обговорення. Документ, зокрема, пропонує переформатувати інститут президента і Кабінету міністрів, наділивши главу держави відповідальністю за формування і роботу уряду. Також пропонується скоротити кількість депутатів парламенту зі 120 до 90.

Нагадаємо, раніше представник президента в Конституційному суді України, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що Верховна рада повинна прийняти окремий закон про мови національних меншин і корінних народів. Зокрема, новий закон повинен регулювати і російську мову.