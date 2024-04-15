Кірбі закликав Палату представників проголосувати за допомогу Україні та Ізраїлю

За словами Кірбі, Палата представників має достатню кількість голосів для того, щоб ухвалити фінансування Ізраїлю та Україні.

"Ми з вами обидва знаємо, що голоси є... Але ми просто шукаємо лідерства з кабінету спікера: винесіть його на розгляд, проголосуйте за нього, щоб не тільки Ізраїль міг отримати додаткові ресурси і захистити себе - чого він, безумовно, потребує - але й Україна також могла", - додав він.

Допомога Україні від США

В США закінчились гроші на фінансування допомоги Україні, а питання виділення нових коштів перебуває на розгляді Конгресу ще з минулої осені. Зрушення у питанні сталося у лютому, коли Сенат схвалив законопроєкт, який передбачає кошти на допомогу Україні, Ізраїлю та іншим партнерам США. Водночас Палата представників досі не розглянула документ.

Тим часом голова розвідувального комітету Палати представників Майк Тернер очікує, що законопроєкт буде розглянуто вже цього тижня. Зокрема, на його думку, документ отримає переважну підтримку конгресменів.