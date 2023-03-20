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Кірбі про візит Путіна до Маріуполя: диктатор міг побачити, наскільки погані справи у його військ

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Вашингтон, Понеділок 20 березня 2023 15:34
Кірбі про візит Путіна до Маріуполя: диктатор міг побачити, наскільки погані справи у його військ Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін під час своєї поїздки до окупованого Маріуполя міг особисто побачити, наскільки погано йдуть справи у військ РФ в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі.

За словами чиновника, візит Путіна до Маріуполя не мав дуже великого значення, тому що місто знаходиться далеко від лінії фронту.

Він зазначив, що для диктатора такий крок був зручним приводом напередодні візиту глави КНР Сі Цзіньпіна показати, що він все ще головнокомандувач, що він все ще керує, і що його військові продовжують окупувати території України.

"Немає жодних сумнівів у тому, що він міг би сам побачити - чи ми сподіваємося, що він сам побачить, - наскільки погано йдуть справи у його військових там, де насправді йдуть бойові дії", - наголосив Кірбі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що диктатор приїхав у тимчасово окупований Маріуполь минулого тижня.

Під час його візиту один з мешканців міста зіпсував Путіну постановку, коли він нібито спілкувався з "місцевими".

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