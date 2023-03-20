Кирби о визите Путина в Мариуполь: диктатор мог увидеть, насколько плохи дела у его войск
Российский диктатор Владимир Путин во время своей поездки в оккупированный Мариуполь мог лично увидеть, насколько плохо идут дела у войск РФ в Украине.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
По словам чиновника, визит Путина в Мариуполь не имел очень большого значения, потому что город находится далеко от линии фронта.
Он отметил, что для диктатора такой шаг был удобным поводом в преддверии визита главы КНР Си Цзиньпина показать, что он все еще главнокомандующий, что он все еще руководит, и что его военные все еще продолжают оккупировать территории Украины.
"Нет никаких сомнений в том, что он мог бы сам увидеть - или мы надеемся, что он сам увидит, - насколько плохо идут дела у его военных там, где на самом деле идут боевые действия", - подчеркнул Кирби.
Напомним, ранее стало известно, что диктатор приехал во временно оккупированный Мариуполь на прошлой неделе.
Во время его визита один из жителей города испортил Путину постановку, когда он якобы общался с "местными".
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