Кирби о визите Путина в Мариуполь: диктатор мог увидеть, насколько плохи дела у его войск

Российский диктатор Владимир Путин во время своей поездки в оккупированный Мариуполь мог лично увидеть, насколько плохо идут дела у войск РФ в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN , об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

По словам чиновника, визит Путина в Мариуполь не имел очень большого значения, потому что город находится далеко от линии фронта.

Он отметил, что для диктатора такой шаг был удобным поводом в преддверии визита главы КНР Си Цзиньпина показать, что он все еще главнокомандующий, что он все еще руководит, и что его военные все еще продолжают оккупировать территории Украины.

"Нет никаких сомнений в том, что он мог бы сам увидеть - или мы надеемся, что он сам увидит, - насколько плохо идут дела у его военных там, где на самом деле идут боевые действия", - подчеркнул Кирби.