UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кірбі не стримав сліз через події в Ізраїлі: емоційне відео

Фото: представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Володимир Костирін

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі не зміг повністю опанувати емоції, коментуючи у прямому ефірі події в Ізраїлі та звірства бойовиків угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео інциденту.

Представник Білого дому не стримав сліз під час спілкування з представниками преси у понеділок, 9 жовтня, після питання про кадри з постраждалими через несподівану атаку ХАМАС на Ізраїль.

"Я... перепрошую... Це дуже... вибачте. Дуже важко дивитися на ці зображення... на людські жертви. Це люди", - сказав він.

Як видно на відео з ефіру, Кірбі насилу намагався зберегти самовладання, чиновнику було важко говорити та коментувати зображення про загиблих та поранених.

"Вони члени сім'ї, друзі, улюблені люди, двоюрідні брати, брати, сестри. Так, це складно, і я перепрошую", - висловився представник Білого дому крізь сльози.

Масштабна атака ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, у суботу 7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже до вечора того ж дня ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Згодом Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні, 10 жовтня, лідери США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили свою "непохитну та єдину" підтримку Ізраїлю та засудили дії ХАМАСу.

Зазначимо, що раніше у МЗС України підтвердили, що дві громадянки нашої держави загинули внаслідок бойових дій. Вчора стало відомо, що дипломатам вдалося евакуювати пораненого українського хлопчика із міста Сдерот.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльКирби