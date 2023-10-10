Кірбі не стримав сліз через події в Ізраїлі: емоційне відео

Представник Білого дому не стримав сліз під час спілкування з представниками преси у понеділок, 9 жовтня, після питання про кадри з постраждалими через несподівану атаку ХАМАС на Ізраїль.

"Я... перепрошую... Це дуже... вибачте. Дуже важко дивитися на ці зображення... на людські жертви. Це люди", - сказав він.

Як видно на відео з ефіру, Кірбі насилу намагався зберегти самовладання, чиновнику було важко говорити та коментувати зображення про загиблих та поранених.

"Вони члени сім'ї, друзі, улюблені люди, двоюрідні брати, брати, сестри. Так, це складно, і я перепрошую", - висловився представник Білого дому крізь сльози.

Масштабна атака ХАМАС на Ізраїль

Нагадаємо, у суботу 7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже до вечора того ж дня ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Згодом Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Сьогодні, 10 жовтня, лідери США, Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії оприлюднили спільну заяву, в якій висловили свою "непохитну та єдину" підтримку Ізраїлю та засудили дії ХАМАСу.

Зазначимо, що раніше у МЗС України підтвердили, що дві громадянки нашої держави загинули внаслідок бойових дій. Вчора стало відомо, що дипломатам вдалося евакуювати пораненого українського хлопчика із міста Сдерот.