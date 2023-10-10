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Кирби не сдержал слез из-за событий в Израиле: эмоциональное видео

Фото: представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби не смог полностью совладать с эмоциями, комментируя в прямом эфире события в Израиле и зверства боевиков группировки ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео инцидента.

Представитель Белого дома не сдержал слез во время общения с представителями прессы в понедельник, 9 октября, после вопроса о кадрах с пострадавшими в результате неожиданной атаки ХАМАС на Израиль.

"Я... прошу прощения... Это очень... извините. Очень трудно смотреть на эти изображения... на человеческие жертвы. Это люди", - сказал он.

Как видно на видео с эфира, Кирби с трудом пытался сохранить самообладание, чиновнику было тяжело говорить и комментировать изображения о погибших и раненых.

"Они члены семьи, друзья, любимые люди, двоюродные братья, братья, сестры. Да, это сложно, и я прошу прощения", - высказался представитель Белого дома сквозь слезы.

Масштабная атака ХАМАС на Израиль

Напомним, в субботу 7 октября боевики группировки ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру того же дня израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Впоследствии Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Сегодня, 10 октября, лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили свою "непреклонную и единую" поддержку Израиля и осудили действия ХАМАСа.

Отметим, что ранее в МИД Украины подтвердили, что две гражданки нашего государства погибли в результате боевых действий. Вчера стало известно, что дипломатам удалось эвакуировать раненого украинского мальчика из города Сдерот. 

Больше о причинах конфликта в Израиле читайте в материале РБК-Украина.

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