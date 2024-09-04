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Кірбі: ATACMS не зможуть вразити 90% літаків РФ, якими та атакує Україну

Фото: Джон Кірбі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Думки про те, що Україна за дпомогою ATACMS зможе уразити авіацію Російської Федерації є хибними. 90% літаків для бомбардувань базуються поза межами 300-кілометрової зони від кордонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі бід час брифінгу.

За словами Кірбі, думки про те, що завдяки далекобійним ATACMS Україна зможе уразити військову авіацію Росії є хибними. Це пов'язано з тим, що 90% таких літаків Росія тримає поза межами 300-кілометрової зони від кордонів України.

"Думка, що якщо ми дамо Україні далекобійні ATACMs, то вони зможуть вразити авіабази й більшість літаків, які обстрілюють Україну - є невірною", - сказав Кірбі.

Заборона на удари по Росії

Низка західних партнерів надають Україні далекобійні ракети, які здатні знищувати цілі у радіусі 300 кілометрів. Одна ЗСУ можуть використовувати цю зброю за умови, що ним не битимуть по території Росії. Зокрема, США забороняють українським захисникам завдавати ударів по Росії ракетами ATACMS.

А ось Франція дала дозвіл бити лише по тим цілям, звідки запускають ракети.

Нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна передала США список цілей для глибоких ударів ATACMS по Росії.

 

Союзники пояснюють такі заборони страхом ескалації. Але бої в Курській області, які розпочала Україна, можуть змінити їхню думку. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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ATACMS