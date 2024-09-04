Кирби: ATACMS не смогут поразить 90% самолетов РФ, которыми та атакует Украину

По словам Кирби, мнения о том, что благодаря дальнобойным ATACMS Украина сможет поразить военную авиацию России ошибочны. Это связано с тем, что 90% таких самолетов Россия держит вне 300-километровой зоны от границ Украины.

"Мнение, что если мы дадим Украине дальнобойные ATACMs, то они смогут поразить авиабазы и большинство самолетов, обстреливающих Украину - неверно", - сказал Кирби.

Запрет на удары по России

Ряд западных партнеров предоставляют Украине дальнобойные ракеты, способные уничтожать цели в радиусе 300 километров. Одно ВСУ может использовать это оружие при условии, что им не будут бить по территории России. В частности, США запрещают украинским защитникам наносить удары по России ракетами ATACMS.

А вот Франция дала разрешение бить только по тем целям, откуда запускают ракеты.

Недавно Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина передала США список целей для глубоких ударов ATACMS по России.