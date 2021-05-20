Кира Рудык: "Голос" будет жестко контролировать новоназначенного министра здравоохранения

Следующим шагом, по словам Киры Рудык, должно быть назначение адекватного главы Минздрава, поскольку власть "не имеет права на четвертую ошибку". Она уверяет, что "Голос" будет жестко контролировать новоназначенного министра.

"Шаг номер три - нам нужно правительство, которое будет понимать что надо делать. У правительства до сих пор нет стратегии. Поэтому смена фамилий без плана действий не очень повлияет на эффективность. Стране нужен экономический план выхода из кризиса", - заявила Рудык.

Она подчеркнула необходимость массовой вакцинации, которая обеспечит коллективный иммунитет, а также конкретного плана правительства для возвращения страны к нормальной жизни и развитию.

По ее словам, "Голос" не будет поддерживать новых министров вслепую. Партия должна понимать, готовы ли кандидаты к вызовам, которые их ждут на посту.

"От каждого кандидата на должность министра требуем две вещи: профессиональный анализ текущей ситуации, а также план деятельности на посту как минимум на полгода", - подчеркнула Рудык.

Также, по ее словам,у "Голос" есть более конкретные требования к кандидату на должность министра здравоохранения, в частности: наконец закупить достаточное количество вакцины, организовать массовую вакцинацию, обеспечить врачей и больницы всем необходимым для работы.