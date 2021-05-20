Кіра Рудик: "Голос" жорстко контролюватиме новопризначеного міністра охорони здоров'я

Наступним кроком, за словами Кіри Рудик, має бути призначення адекватного очільника МОЗу, оскільки влада "не має права на четверту помилку". Вона запевняє, що "Голос" буде жорстко контролювати новопризначеного міністра.

"Крок номер три - нам потрібен уряд, який буде розуміти що треба робити. В уряду досі немає стратегії. Тому зміна прізвищ без плану дій не дуже вплине на ефективність. Країні потрібен економічний план виходу з кризи", - заявила Рудик.

Вона наголосила на необхідності масової вакцинації, що забезпечить колективний імунітет, а також конкретного плану уряду для повернення країни до нормального життя та розвитку.

За її словами, "Голос" не буде підтримувати нових міністрів наосліп. Партія має розуміти, чи готові кандидати до викликів, які на них чекають на посаді.

"Від кожного кандидата на посаду міністра вимагаємо дві речі: фаховий аналіз поточної ситуації, а також план діяльності на посаді як мінімум на півроку", - підкреслила Рудик.

Також, за її словами, "Голос" має більш конкретні вимоги до кандидата на посаду міністра охорони здоров'я, зокрема: нарешті закупити достатню кількість вакцини, організувати масову вакцинацію, забезпечити лікарів та лікарні усім необхідним для роботи.