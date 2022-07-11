Кипрский владелец Parimatch требует от РБК-Украина опровержения информации о работе в России

Так, представитель компании привел перечень из 9 публикаций и сделал обобщение, что в этих публикациях содержатся утверждения о работе компании в России и Беларуси, которые не соответствуют действительности, и что на самом деле Parimatch ушла из этих стран и не финансирует косвенно военную агрессию против Украины.

Также адвокат апеллирует к тому, что 2 июня 2022 года бренд завершил все необходимые процессы для выхода Parimatch из Беларуси. Однако публикации о продолжении работы в стране, которая поддержала агрессию РФ против Украины, были опубликованы на сайте РБК-Украина до того, как Parimatch опубликовал пресс-релиз о выходе из Белоруси.

Таким образом, РБК-Украина считает, что обвинения в адрес издания являются необоснованными и безосновательными.

Кроме того, из письма адвоката Тарасовича непонятно, какое отношение компания "Риллиус Холдинг Лимитед" имеет к торговому знаку Parimatch в России, если его владельцем является ООО "ПАРИ-МАТЧ" (свидетельство 536717 от 11.03.2015).

Стоит также отметить, что ни в одной публикации компании не упоминается "Риллиус Холдинг Лимитед", зато в официальных публикациях Parimatch называется: "компания Parimatch Tech", "холдинг Parimatch", "холдинг Parimatch Tech". Соответственно, никаких оснований говорить о каком-то нарушении неимущественных прав компании "Риллиус Холдинг Лимитед" нет, поскольку никто из рядовых граждан не знает, какая компания на самом деле представляет деятельность бренда Parimatch.

РБК-Украина считает, что вопрос деятельности украинского бизнеса в России и Беларуси составляет важное общественное значение, поэтому журналисты имеют полное право придирчиво относиться к любой открытой или скрытой деятельности в стране-агрессоре.

Как известно, букмекерская компания Parimatch 2 июня заявила, что уходит из рынка Беларуси. Впрочем, компания решила не прекращать работу, а "передать управление местной команде для дальнейшего решения ее судьбы".

Ранее в компании также заявили, что отозвали франшизу в России, однако бренд официально так и не был там аннулирован.