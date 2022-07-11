UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кипрский владелец Parimatch требует от РБК-Украина опровержения информации о работе в России

Фото: кипрский владелец Parimatch требует опровержения информации о работе в России (facebook com / Parimatch Ukraine)
Автор: Артем Горовенко, Александр Мороз

Кипрский холдинг "Риллиус Холдинг Лимитед", который является владельцем ТМ Parimatch, требует от информационного агентства РБК-Украина опровержения информации о работе компании в России и Беларуси после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на письмо-претензию от адвоката Андрея Тарасовича.

Так, представитель компании привел перечень из 9 публикаций и сделал обобщение, что в этих публикациях содержатся утверждения о работе компании в России и Беларуси, которые не соответствуют действительности, и что на самом деле Parimatch ушла из этих стран и не финансирует косвенно военную агрессию против Украины.

Также адвокат апеллирует к тому, что 2 июня 2022 года бренд завершил все необходимые процессы для выхода Parimatch из Беларуси. Однако публикации о продолжении работы в стране, которая поддержала агрессию РФ против Украины, были опубликованы на сайте РБК-Украина до того, как Parimatch опубликовал пресс-релиз о выходе из Белоруси.

Таким образом, РБК-Украина считает, что обвинения в адрес издания являются необоснованными и безосновательными.

Кроме того, из письма адвоката Тарасовича непонятно, какое отношение компания "Риллиус Холдинг Лимитед" имеет к торговому знаку Parimatch в России, если его владельцем является ООО "ПАРИ-МАТЧ" (свидетельство 536717 от 11.03.2015).

Стоит также отметить, что ни в одной публикации компании не упоминается "Риллиус Холдинг Лимитед", зато в официальных публикациях Parimatch называется: "компания Parimatch Tech", "холдинг Parimatch", "холдинг Parimatch Tech". Соответственно, никаких оснований говорить о каком-то нарушении неимущественных прав компании "Риллиус Холдинг Лимитед" нет, поскольку никто из рядовых граждан не знает, какая компания на самом деле представляет деятельность бренда Parimatch.

РБК-Украина считает, что вопрос деятельности украинского бизнеса в России и Беларуси составляет важное общественное значение, поэтому журналисты имеют полное право придирчиво относиться к любой открытой или скрытой деятельности в стране-агрессоре.

Как известно, букмекерская компания Parimatch 2 июня заявила, что уходит из рынка Беларуси. Впрочем, компания решила не прекращать работу, а "передать управление местной команде для дальнейшего решения ее судьбы".

Ранее в компании также заявили, что отозвали франшизу в России, однако бренд официально так и не был там аннулирован.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаParimatch