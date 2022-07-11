Кіпрський власник Parimatch вимагає від РБК-Україна спростування інформації про роботу в Росії

Так, представник компанії навів перелік із 9 публікацій і зробив узагальнення, що в цих публікаціях містяться твердження про роботу компанії в Росії та Білорусі, які не відповідають дійсності, й що насправді Parimatch пішла з цих країн і не фінансує опосередковано військову агресію проти України.

Також адвокат компанії апелює до того, що 2 червня 2022 року бренд завершив усі необхідні процеси для виходу Parimatch з Білорусі. Однак, публікації щодо продовження роботи у країні, яка підтримала агресію РФ проти України, були опубліковані на сайті РБК-Україна до того, як Parimatch опублікував прес-реліз про вихід із Білорусі.

Таким чином, РБК-Україна вважає, що звинувачення на адресу видання є необґрунтованими та безпідставними.

Крім того, з листа адвоката Тарасовича незрозуміло, яке відношення компанія "Рілліус Холдінґ Лімітед" має до торговельного знака Parimatch в Росії, якщо власником його є ТОВ "ПАРІ-МАТЧ" (свідоцтво 536717 від 11.03.2015).

Варто також зазначити, що в жодній публікації компанії не згадується "Рілліус Холдінґ Лімітед", натомість в офіційних публікаціях Parimatch називається: "компанія Parimatch Tech", "холдинг Parimatch", "холдинг Parimatch Tech". Таким чином, ніяких підстав говорити про якесь порушення немайнових прав компанії "Рілліус Холдінґ Лімітед" немає, оскільки ніхто із пересічних громадян не знає, яка компанія насправді представляє діяльність бренду Parimatch.

РБК-Україна вважає, що питання діяльності українського бізнесу в Росії та Білорусі становить суспільне важливе значення, тому журналісти мають повне право прискіпливо відноситися до будь-якої відкритої чи прихованої діяльності в країні-агресора.

Як відомо, букмекерська компанія Parimatch 2 червня заявила, що йде з ринку Білорусі. Утім, компанія вирішила не припиняти роботу, а "передати управління місцевій команді для подальшого вирішення її долі".

Раніше в компанії також заявили, що відкликали франшизу в Росії, проте бренд офіційно так і не був там анульований.