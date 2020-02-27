Кипрский суд заморозил активы брата Новинского в оккупированном Крыму

Кипрский суд по иску финансовой компании "Инвестохиллс Веста" заблокировал активы компании Kagerol Holdings Limited, которая контролирует ЗАО "Балаклавское рудоуправление им. А.Н. Горького" на оккупированной территории АР Крым. Об этом говорится в определении Кипрского окружного суда Никосии, которое опубликовано на сайте "Инвестохиллс Веста", передает РБК-Украина.

"Кипрский окружной суд Никосии по иску Финансовой компании "Инвестохиллс Веста" запретил проводить любые операции с активами или имуществом зарегистрированной на Кипре компании Kagerol Holdings Limited, ЗАО "Балаклавское рудоуправление им. А.Н. Горького", гражданину Российской Федерации Ашоту Малхасяну. До конца 2014 года Kagerol Holdings Limited входил в "Смарт-Холдинг" украинского бизнесмена и политического деятеля Вадима Новинского и контролировала ЗАО "Балаклавское рудоуправление им. А.Н. Горького", находящееся сейчас на оккупированной территории АР Крым", - сказано в сообщении "Инвестохиллс Веста".

Как говорится в сообщении компании, Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" в феврале 2019 года приобрела у Фонда гарантирования вкладов физлиц пул активов обанкротившегося банка "Форум", среди которых есть и долги предприятий бывшего акционера банка Вадима Новинского.

"Таким образом, ФК "Инвестохиллс Веста" является правопреемником права требования по кредитам ЗАО "Балаклавское рудоуправление им. А.Н. Горького". Задолженность на сумму 440 млн грн подтверждена решениями украинских судов", - отметили в пресс-службе.

Компания с кипрской регистрацией Kagerol Holdings Limited ранее входила в "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского и контролировала ЗАО "Балаклавское рудоуправление им. А.Н. Горького". В 2014 году Новинский выступил с заявлениями, что в знак протеста против оккупации продал свой бизнес в Крыму неназванному покупателю.

Как писало LB.ua, новым владельцем Kagerol Holdings Limited стал родной брат Вадима Новинского, гражданин Российской Федерации и бизнесмен из Санкт-Петербурга Ашот Малхасян.

Финансовая компания "Инвестохиллс Веста" - один из крупнейших операторов украинского рынка по урегулированию проблемной задолженности. Компания оказывает содействие банкам, в том числе международным, по урегулированию задолженности проблемных заемщиков, а также инвестирует в крупные лоты проблемных кредитов ФГВФЛ, и добивается урегулирования проблемных долгов.

Как ранее писало РБК-Украина, в 2019 году компания урегулировала проблему с задолженностью украинской "дочки" китайской государственной корпорации CNBM "Восход Солар".