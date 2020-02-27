Кіпрський суд заморозив активи брата Новинського в окупованому Криму

Кіпрський суд за позовом фінансової компанії "Інвестохіллз Веста" заблокував активи компанії Kagerol Holdings Limited, яка контролює ЗАТ "Балаклавське рудоуправління ім. А. Н. Горького" на окупованій території АР Крим. Про це йдеться у визначенні Кіпрського окружного суду Нікосії, яке опубліковано на сайті "Інвестохіллз Веста", передає РБК-Україна.

"Кіпрський окружний суд Нікосії за позовом фінансової компанії "Інвестохіллз Веста" заборонив проводити будь-які операції з активами або майном зареєстрованої на Кіпрі компанії Kagerol Holdings Limited, ЗАТ "Балаклавське рудоуправління ім. А. Н. Горького", громадянину Російської Федерації Ашоту Малхасяну. До кінця 2014 року Kagerol Holdings Limited входив у "Смарт-Холдинг" українського бізнесмена і політичного діяча Вадима Новинського і контролювала ЗАТ "Балаклавське рудоуправління ім. А. Н. Горького", що перебуває зараз на окупованій території АР Крим", - сказано в повідомленні "Інвестохіллз Веста".

Як йдеться в повідомленні компанії, фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" у лютому 2019 року придбала у Фонду гарантування вкладів фізосіб пул активів збанкрутілого банку "Форум", серед яких є і борги підприємств колишнього акціонера банку Вадима Новинського.

"Таким чином, ФК "Інвестохіллз Веста" є правонаступником права вимоги за кредитами ЗАТ "Балаклавське рудоуправління ім. А. Н. Горького". Заборгованість на суму 440 млн грн підтверджена рішеннями українських судів", - відзначили в прес-службі.

Компанія з кіпрською реєстрацією Kagerol Holdings Limited раніше входила в "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського і контролювала ЗАТ "Балаклавське рудоуправління ім. А. Н. Горького". У 2014 році Новинський виступив із заявами, що в знак протесту проти окупації продав свій бізнес в Криму неназваному покупцеві.

Як писало LB.ua, новим власником Kagerol Holdings Limited став рідний брат Вадима Новинського, громадянин Російської Федерації та бізнесмен з Санкт-Петербурга Ашот Малхасян.

Фінансова компанія "Інвестохіллз Веста" - один з найбільших операторів українського ринку щодо врегулювання проблемної заборгованості. Компанія надає допомогу банкам, у тому числі міжнародним, щодо врегулювання заборгованості проблемних позичальників, а також інвестує у великі лоти проблемних кредитів ФГВФО, і домагається врегулювання проблемних боргів.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у 2019 році компанія врегулювала проблему із заборгованістю української "дочки" китайської державної корпорації CNBM "Восход Солар".