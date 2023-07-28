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На Кіпрі за запитом України затримали спільника Жеваго

Ілюстративне фото: на Кіпрі за запитом України затримали спільника Жеваго (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці на Кіпрі затримали колишнього заступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора та ДБР.

Суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою.

Наразі працівники ДБР готують необхідний пакет документів для екстрадиції спільника Жеваго з Кіпру в Україну.

Справа Жеваго

Наприкінці 2022 року колишнього народного депутата і бізнесмена Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному французькому курорті Куршевель.

При цьому підозру у кримінальному провадженні йому оголосили ще у вересні 2019 року. Тоді олігарх не з'явився на допит у ДБР, поїхавши за кордон.

Йдеться про кримінальне провадження ДБР з виведення 113 млн доларів з підконтрольного йому збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит". На його майно накладено арешт. Йдеться про акції його підприємств на сотні мільйонів гривень, корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості.

Також накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з Жеваго. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

При цьому екстрадиції Жеваго Україна поки досягти не змогла. 30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері (Франція) винесла судове рішення, яким відмовила в задоволені клопотання про екстрадицію нардепа-втікача.

Суд мотивував своє рішення тим, що "запитуюча держава, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи".

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ДБРКонстантин ЖевагоФінанси та КредитОфіс Генпрокурора