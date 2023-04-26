На Кіпрі горить російський культурний центр
У столиці Кіпру Нікосії горить Російський центр науки і культури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sigma Live.
За словами прес-секретаря пожежної служби Нікосії Андреаса Кеттіса, будівля центру перебувала на ремонті.
На місці події працюють рятувальники з шістьма пожежними машинами, вантажівкою-скобовозкою, поліцією і машиною швидкої допомоги.
Для повного гасіння пожежники отримали доступ на дах будівлі, водночас уже загасили невеликі загоряння всередині.
Причину пожежі буде розслідувано спільно з поліцією і, за необхідності, іншими державними органами.
Водночас росЗМІ повідомляють, що в будівлю центру кинули коктейль "Молотова".
Нагадаємо, у Фінляндії заморозили ділянку та будівлі російського центру науки та культури у Гельсінкі.
Проте пізніше правоохоронці скасували тимчасовий захід із заморожування Російського культурного центру в Гельсінкі.
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