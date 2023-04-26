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На Кіпрі горить російський культурний центр

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Нікосія, Середа 26 квітня 2023 15:17
На Кіпрі горить російський культурний центр Фото: На Кіпрі горить російський культурний центр (sigmalive.com)
Автор: Валерія Поліщук

У столиці Кіпру Нікосії горить Російський центр науки і культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sigma Live.

За словами прес-секретаря пожежної служби Нікосії Андреаса Кеттіса, будівля центру перебувала на ремонті.

На місці події працюють рятувальники з шістьма пожежними машинами, вантажівкою-скобовозкою, поліцією і машиною швидкої допомоги.

Для повного гасіння пожежники отримали доступ на дах будівлі, водночас уже загасили невеликі загоряння всередині.

Причину пожежі буде розслідувано спільно з поліцією і, за необхідності, іншими державними органами.

Водночас росЗМІ повідомляють, що в будівлю центру кинули коктейль "Молотова".

Нагадаємо, у Фінляндії заморозили ділянку та будівлі російського центру науки та культури у Гельсінкі.

Проте пізніше правоохоронці скасували тимчасовий захід із заморожування Російського культурного центру в Гельсінкі.

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