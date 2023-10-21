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На Кипре у посольства Израиля прогремел взрыв

Никосия, Суббота 21 октября 2023 12:40
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На Кипре у посольства Израиля прогремел взрыв Фото: на Кипре у посольства Израиля раздался взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв прогремел у посольства Израиля на Кипре в субботу, 21 октября. Вероятно, сдетонировало взрывное устройство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Cyprus Mail.

Взрыв раздался сегодня утром в Никосии. Полиция задержала четырех мужчин от 17 до 21 лет. По предварительным данным, все четверо прибыли на Кипр из Сирии.

Полиция Кипра обследовала автомобиль подозреваемых, внутри машины обнаружили два ножа и молоток. Потому 21-летнего владельца авто задержали за хранение оружия.

Как отмечают СМИ, взрывное устройство с пиротехническим материалом было не слишком мощным. Оно сдетонировал в 30 мерах от входа в посольство Израиля. В результате инцидента никто не пострадал.

События в Израиле

Напомним, 7 октября боевики ХАМАСа вторглись на территорию Израиля. После этого Израиль начал операцию против ХАМАС. Ее следующим этапом может стать наземная операция в секторе Газа.

В США, Европе и других странах мира проходят акции в поддержку палестинского народа. Зачастую они заканчивают столкновениями и задержаниями.

Что происходит в Израиле и мире после начала войны на Ближнем Востоке - читайте в материале РБК-Украина.

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