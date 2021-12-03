На Кипре задержали мужчину с ножом. Пытался попасть на мессу Папы Римского

На Кипре полиция задержала мужчину с ножом во время досмотра возле входа на стадион, где Папа Римский Франциск проводил мессу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источники в службах безопасности сообщили, что нож обнаружили во время досмотра тысяч людей, которые пытались попасть на стадион. Власти приняли строгие меры безопасности, и большинство участников должны были быть на месте заранее.

"После расследования выяснилось, что у мужчины с ножом не было никакого намерения что-то делать", - сказал один из источников.

В Полиции добавили, что задержали 43-летнего иностранца. Папа Франциск призвал во время пятничной мессы к единению на разделенном острове.