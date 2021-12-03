На Кіпрі затримали чоловіка з ножем. Намагався потрапити на месу Папи Римського

На Кіпрі поліція затримала чоловіка з ножем під час огляду біля входу на стадіон, де Папа Римський Франциск проводив месу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джерела в службах безпеки повідомили, що ніж виявили під час огляду тисяч людей, які намагалися потрапити на стадіон. Влада прийняла суворі заходи безпеки, і більшість учасників повинні були бути на місці заздалегідь.

"Після розслідування з'ясувалося, що у чоловіка з ножем не було ніякого наміру щось робити", - сказало одне з джерел.

У поліції додали, що затримали 43-річного іноземця. Папа Франциск закликав під час п'ятничної меси до єднання на розділеному острові.