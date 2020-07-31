На Кипре усилили карантин

Правительство Кипра приняло решение усилить карантинные меры. С сегодняшнего дня в стране ввели обязательное ношение масок в закрытых помещениях.

Об этом сообщает Cyprus Mail.

В случае нарушения меры жителей будут штрафовать на 300 евро.

Кроме того, в районе Лимассола ввели ограничения на собрания из-за недавней вспышки COVID-19. Так, запрещено собираться в группы более десяти человек, а максимальное количество посетителей в ресторанах, кафе и барах было сокращено до 75 в помещении и 150 на открытом воздухе.

Напомним, в начале июля Кипр возобновил международное авиасообщение, но пока не с Украиной.

Кроме того, Кипр будет бесплатно лечить заболевших коронавирусом туристов.