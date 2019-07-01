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На Кипре упала ракета, вероятно выпущенная с территории Сирии

Новости » Происшествия    01.07.2019 - 14:40
На Кипре упала ракета, вероятно выпущенная с территории Сирии
Фото: падение ракеты на Кипре (twitter.com cyprusmail)

После падения ракета взорвалась, что привело к пожару

В понедельник утром недалеко от столицы Кипра Никосии упала ракета, которая вероятно была выпущена со стороны Сирии и сбилась с курса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Cyprus Mail.

Подчеркивается, что в результате взрыва пострадавших нет.

На Кипре упала ракета, вероятно выпущенная с территории СирииФото: на Кипре упала ракета (twitter.com cyprusmail)

Указано, что падение ракеты произошло около часа ночи примерно в 20 км к северо-востоку от Никосии на территории Северного Кипра, признанного только Турцией. После падения ракета взорвалась, затем начался пожар.

Так, лидер киприотов-турок Мустафа Акынджи связал инцидент с военными операциями на Ближнем Востоке, но военные пока проводят расследование и официально не объявляли принадлежность ракеты.

Подчеркивается, что израильские военные самолеты минувшей ночью нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хомс и в окрестностях Дамаска. Если ракета действительно была выпущена во время этой операции, это станет первым случаем, когда остров оказался под перекрестным огнем военных операций на Ближнем Востоке.

Напомним, в результате ракетного обстрела Дамаска и Хомса Израилем погибли четыре мирных жителя. Так, среди погибших - ребенок. Помимо этого сообщается, что 21 человек получил ранения.

Как писало РБК-Украина, несколько дней назад Израиль ударил ракетами по военному аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс. Сирийские ПВО смогли уничтожить две ракеты, однако остальные достигли цели.

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