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На Кіпрі впала ракета, ймовірно випущена з території Сирії

Новини » Надзвичайні події    01.07.2019 - 14:40
На Кіпрі впала ракета, ймовірно випущена з території Сирії
Фото: падіння ракети на Кіпрі (twitter.com cyprusmail)

Після падіння ракета вибухнула, що спричинило пожежу

У понеділок вранці недалеко від столиці Кіпру Нікосії впала ракета, яка ймовірно була випущена з боку Сирії і збилася з курсу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Cyprus Mail.

Підкреслюється, що в результаті вибуху потерпілих немає.

На Кіпрі впала ракета, ймовірно випущена з території СиріїФото: на Кіпрі впала ракета (twitter.com cyprusmail)

Зазначено, що падіння ракети відбулося близько години ночі приблизно в 20 км на північний схід від Нікосії на території Північного Кіпру, визнаного тільки Туреччиною. Після падіння ракета вибухнула, потім почалася пожежа.

Так, лідер кіпріотів-турків Мустафа Акинджі пов'язав інцидент з військовими операціями на Близькому Сході, але військові поки проводять розслідування і офіційно не оголошували приналежність ракети.

Підкреслюється, що ізраїльські військові літаки минулої ночі завдали ракетного удару по позиціях сирійської армії у провінції Хомс і в околицях Дамаска. Якщо ракета дійсно була випущена під час цієї операції, це стане першим випадком, коли острів опинився під перехресним вогнем військових операцій на Близькому Сході.

Нагадаємо, в результаті ракетного обстрілу Дамаска і Хомса Ізраїлем загинули четверо мирних жителів. Так, серед загиблих - дитина. Крім цього повідомляється, що 21 людина отримала поранення.

Як писало РБК-Україна, кілька днів тому Ізраїль ударив ракетами по військовому аеродрому T4 у сирійській провінції Хомс. Сирійські ППО змогли знищити дві ракети, проте інші досягли мети.

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