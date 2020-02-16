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На Кіпрі розстріляли з автомату кафе

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 16:37
На Кіпрі розстріляли з автомату кафе
Іллюстративне фото (з відкритих джерел)

Поліція розшукує стрілка

На Кіпрі невідомий відкривав вогонь з автомата по кафе, в результаті чого постраждали четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Cyprus Mail.

Стрілянина сталась в курортному місті Айя-Напа. Зазначається, що близько другої ночі чоловік у капюшоні підійшов до кафе на вулиці Кріо Неро, відкрив вогонь з автомата і потім зник на мотоциклі. За даними поліції, ціллю був відомий бізнесмен, який покинув заклад за 15 хвилин до стрілянини.

В результаті стрілянини постраждали четверо людей. Вони у важкому стані, але загрози їх життю немає. Стрілка розшукують

Нагадаємо, у німецькому Берліні в результаті стрілянини одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. У заяві прес-секретаря поліції говориться, що інцидент стався в п'ятницю, 14 лютого, в берлінському районі Кройцберг біля концертно-спортивного залу Темподром, де проходило турецьке комедійне шоу Güldür Güldür Show.

Нагадаємо, у Києві ввечері в середу, 12 лютого, спецпризначенці на мосту Метро відкрили стрілянину по колесах автомобіля, щоби зупинити озброєного втікача.

Схожа ситуація сталась у Харкові. Патрульний стріляв в автомобіль для того, щоб його зупинити, в результаті чого постраждала людина.

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