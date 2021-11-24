На Кипре обязали детей с 6 лет носить маски и иметь COVID-паспорт

Власти Кипра объявили новые меры по борьбе с распространением коронавируса. В частности, детей старше шести лет обязали носить маски и COVID-паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cyprus Mail .

Как отметил министр здравоохранения Кипра Михалис Хаджипантелас, требование об обязательном ношении масок детьми старше шести лет и наличии у несовершеннолетних в возрасте от 6 до 11 лет SafePass (COVID-паспорта) вступит в силу с 29 ноября.

При этом для COVID-паспорта потребуется либо сертификат полной вакцинации от коронавируса, либо о перенесенной за последние полгода инфекции, либо отрицательный ПЦР-тест не старше семи дней.

Издание отмечает, что с 12 декабря COVID-паспорт о полной вакцинации будет действовать семь месяцев после прививки второй дозой.

Кроме того, начиная с 29 ноября, дети начальной школы будут ежедневно сдавать тесты на коронавирус. Ожидается, что эта мера будет действовать до рождественских каникул.

Министр уточнил, что все рождественские мероприятия в школах запрещены. Их проведение другими организациями потребует разрешения Минздрава.

С 15 декабря людям в возрасте 12 лет и старше, не получившим хотя бы одну прививку от коронавируса, будет запрещено посещать заведения общественного питания, кинотеатры и спортивные мероприятия, как в помещении, так и на открытом воздухе.