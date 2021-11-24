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На Кіпрі зобов'язали дітей з 6 років носити маски і мати COVID-паспорт

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Нікосія, Середа 24 листопада 2021 18:21
На Кіпрі зобов'язали дітей з 6 років носити маски і мати COVID-паспорт Фото: на Кіпрі дітей зобов'язали носити маски і covid-паспорти (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Кіпру оголосила нові заходи щодо боротьби з поширенням коронавірусу. Зокрема, дітей старше шести років зобов'язали носити маски і COVID-паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cyprus Mail.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Кіпру Міхаліс Хаджіпантелас, вимога про обов'язкове носіння масок дітьми старше шести років і наявності у неповнолітніх у віці від 6 до 11 років safepass (covid-паспорта) набуде чинності з 29 листопада.

При цьому для COVID-паспорта потрібно або сертифікат повної вакцинації від коронавірусу, або про перенесену за останні пів року інфекції, або негативний ПЛР-тест не старше семи днів.

Видання зазначає, що з 12 грудня covid-паспорт про повну вакцинацію діятиме сім місяців після щеплення другою дозою.

Крім того, починаючи з 29 листопада, діти початкової школи будуть щодня складати тести на коронавірус. Очікується, що цей захід буде діяти до різдвяних канікул.

Міністр уточнив, що всі різдвяні заходи в школах заборонені. Їх проведення іншими організаціями потребуватиме дозволу МОЗ.

З 15 грудня людям у віці 12 років і старше, які не отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу, буде заборонено відвідувати заклади громадського харчування, кінотеатри та спортивні заходи, як в приміщенні, так і на відкритому повітрі.

Нагадаємо, раніше уряд Кіпру запропонував робити бустерні дози вакцини проти COVID молодим людям старше 18 років.

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