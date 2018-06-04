Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Кипр закроет счета всех офшорных компаний

НовостиФинансы    04.06.2018 - 12:57
Фото: флаг Кипра (pixabay.com)
Фото: флаг Кипра (pixabay.com)

Соответствующее распоряжение получено банками от Центрального банка Кипра

Несколько кипрских банков 1 июня получили официальный циркуляр Центрального банка Кипра, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, то есть компаний, учрежденных в офшорных низконалоговых юрисдикциях, таких как Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова. Об этом сообщает российское РБК.

Как сообщается, документом установлено требование к банкам начать закрытие счетов уже в понедельник, 4 июня, однако пока эта информация официально не подтверждена и не опровергнута ЦБ Кипра.

Согласно предписанию кипрского банковского регулятора, теперь для открытия счетов в банках Кипра нужно будет соблюдать новые требования, которые будут распространяться и на кипрские компании, и на иностранные компании, и на физических лиц. Эти требования приводит финансовый Telegram-канал Fun&Profit: так, для кипрских компаний счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о клиенте (правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Банк вправе потребовать паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии. Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с реально действующими на Кипре офисами.

Что касается иностранных компаний, то кипрские банки будут открывать для них счета только при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги (при этом, соглашения на оказание услуг или дебиторская задолженность не являются активами), и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

Напомним, 1 мая, в Великобритании депутаты палаты общин без голосования приняли поправку, согласно которой заморские территории, такие как Каймановы и Британские Виргинские острова, до конца 2020 года обязаны раскрыть информацию об истинных владельцах офшорных фирм.

Швейцария рассекретила счета экс-главы Партии регионов Ефремова КМУ одобрил подписание соглашения с США о налоговых требованиях к иностранным счетам
Теги публикации: Кипр, офшоры, счета  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top