Кипр закроет счета всех офшорных компаний

Соответствующее распоряжение получено банками от Центрального банка Кипра

Несколько кипрских банков 1 июня получили официальный циркуляр Центрального банка Кипра, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, то есть компаний, учрежденных в офшорных низконалоговых юрисдикциях, таких как Сейшелы, Белиз или Британские Виргинские острова. Об этом сообщает российское РБК.

Как сообщается, документом установлено требование к банкам начать закрытие счетов уже в понедельник, 4 июня, однако пока эта информация официально не подтверждена и не опровергнута ЦБ Кипра.

Согласно предписанию кипрского банковского регулятора, теперь для открытия счетов в банках Кипра нужно будет соблюдать новые требования, которые будут распространяться и на кипрские компании, и на иностранные компании, и на физических лиц. Эти требования приводит финансовый Telegram-канал Fun&Profit: так, для кипрских компаний счета открываются при предоставлении полного комплекта информации о клиенте (правила Know Your Customer) в отношении конечного бенефициарного владельца, включая обоснование источника доходов и благосостояния. Банк вправе потребовать паспортные копии, налоговый номер, банковские и профессиональные рекомендательные письма, выписки по НДФЛ, по счетам в других банках, а также ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии. Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с реально действующими на Кипре офисами.

Что касается иностранных компаний, то кипрские банки будут открывать для них счета только при условии одновременного выполнения следующих критериев: компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять ее банку, она должна иметь активы, такие как инвестиции в акции или иные ценные бумаги (при этом, соглашения на оказание услуг или дебиторская задолженность не являются активами), и компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, у которой есть счета в данном банке.

Напомним, 1 мая, в Великобритании депутаты палаты общин без голосования приняли поправку, согласно которой заморские территории, такие как Каймановы и Британские Виргинские острова, до конца 2020 года обязаны раскрыть информацию об истинных владельцах офшорных фирм.