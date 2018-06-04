Социальные страницы
Курси валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Кіпр закриє рахунки всіх офшорних компаній

НовиниФінанси    04.06.2018 - 12:57
Фото: прапор Кіпру (pixabay.com)
Фото: прапор Кіпру (pixabay.com)

Відповідне розпорядження отримано банками від Центрального банку Кіпру

Кілька кіпрських банків 1 червня отримали офіційний циркуляр Центрального банку Кіпру, наказує закрити рахунки всіх офшорних компаній, тобто компаній, заснованих в офшорних низькоподаткових юрисдикціях, таких як Сейшели, Беліз або Британські Віргінські острови. Про це повідомляє російське РБК.

Як повідомляється, документом встановлено вимогу до банків почати закриття рахунків вже в понеділок, 4 червня, проте поки ця інформація офіційно не підтверджена і не спростована ЦБ Кіпру.

Згідно з приписом кіпрського банківського регулятора, тепер для відкриття рахунків у банках Кіпру потрібно буде дотримуватися нові вимоги, які будуть поширюватися і на кіпрські компанії, і на іноземні компанії, та на фізичних осіб. Ці вимоги призводить фінансовий Telegram-канал Fun&Profit: так, для кіпрських компаній рахунки відкриваються при наданні повного комплекту інформації про клієнта (правила Know Your Customer) щодо кінцевого бенефіціарного власника, включаючи обґрунтування джерела доходів і добробуту. Банк має право вимагати паспортні копії, податковий номер, банківські та професійні рекомендаційні листи, виписки з ПДФО, на рахунках в інших банках, а також посилання на публічні джерела щодо діяльності та біографії. Банки будуть відкривати рахунки переважно компаніям з реально діючими офісами на Кіпрі.

Що стосується іноземних компаній, то кіпрські банки будуть відкривати для них рахунку тільки за умови одночасного виконання наступних критеріїв: компанія повинна вести бухгалтерську звітність і надавати її банку, вона повинна мати активи, такі як інвестиції в акції або інші цінні папери (при цьому, угоди на надання послуг або дебіторська заборгованість не є активами), і компанія повинна бути афілійована з кіпрською компанією, у якої є рахунки в даному банку

Нагадаємо, 1 травня, у Великобританії депутати палати громад без голосування прийняли поправку, згідно з якою заморські території, такі як Кайманові та Британські Віргінські острови, до кінця 2020 року зобов'язані розкрити інформацію про справжніх власників офшорних фірм.

Швейцарія розсекретила рахунки екс-голови Партії регіонів Єфремова КМУ схвалив підписання угоди з США про податкові вимоги до іноземних рахунків
Теги публікації: Кипр, офшоры, счета  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Всі помруть без варіантів": заступник Супрун назвав лікування онкохворих недоцільним
Троє дітей залишилися без мами: у страшному ДТП загинула "Місіс світу 2018"
"Хайпуем!": відомий блогер записав пісню-пародію про Бабченко
Олег Ляшко одружився: стали відомі подробиці одруження (відео)
On Top