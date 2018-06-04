Кіпр закриє рахунки всіх офшорних компаній

Відповідне розпорядження отримано банками від Центрального банку Кіпру

Кілька кіпрських банків 1 червня отримали офіційний циркуляр Центрального банку Кіпру, наказує закрити рахунки всіх офшорних компаній, тобто компаній, заснованих в офшорних низькоподаткових юрисдикціях, таких як Сейшели, Беліз або Британські Віргінські острови. Про це повідомляє російське РБК.

Як повідомляється, документом встановлено вимогу до банків почати закриття рахунків вже в понеділок, 4 червня, проте поки ця інформація офіційно не підтверджена і не спростована ЦБ Кіпру.

Згідно з приписом кіпрського банківського регулятора, тепер для відкриття рахунків у банках Кіпру потрібно буде дотримуватися нові вимоги, які будуть поширюватися і на кіпрські компанії, і на іноземні компанії, та на фізичних осіб. Ці вимоги призводить фінансовий Telegram-канал Fun&Profit: так, для кіпрських компаній рахунки відкриваються при наданні повного комплекту інформації про клієнта (правила Know Your Customer) щодо кінцевого бенефіціарного власника, включаючи обґрунтування джерела доходів і добробуту. Банк має право вимагати паспортні копії, податковий номер, банківські та професійні рекомендаційні листи, виписки з ПДФО, на рахунках в інших банках, а також посилання на публічні джерела щодо діяльності та біографії. Банки будуть відкривати рахунки переважно компаніям з реально діючими офісами на Кіпрі.

Що стосується іноземних компаній, то кіпрські банки будуть відкривати для них рахунку тільки за умови одночасного виконання наступних критеріїв: компанія повинна вести бухгалтерську звітність і надавати її банку, вона повинна мати активи, такі як інвестиції в акції або інші цінні папери (при цьому, угоди на надання послуг або дебіторська заборгованість не є активами), і компанія повинна бути афілійована з кіпрською компанією, у якої є рахунки в даному банку

Нагадаємо, 1 травня, у Великобританії депутати палати громад без голосування прийняли поправку, згідно з якою заморські території, такі як Кайманові та Британські Віргінські острови, до кінця 2020 року зобов'язані розкрити інформацію про справжніх власників офшорних фірм.