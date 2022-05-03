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Кипр возобновил работу посольства в Киеве

Фото: Персонал посольства Кипра в Киеве (facebook.com/CyprusinUkraine)
Автор: Антон Федорцив

Дипломатическое представительство Кипра возобновило свою работу в столице Украины. 3 мая рядом с посольством снова подняли флаг республики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост миссии в Facebook.

Посольство Кипра постепенно возобновляет работу в Киеве. На здании диппредставительства уже подняли кипрский прапор.

Посол Лина Темистоклеус не покидала территорию Украины после того, как Россия начала полномасштабную войну. Теперь же она решила вернуть в столицу часть персонала посольства.

Накануне президент Зеленский заявил, что 29 стран вернули персонал своих миссий в Киев. Другие, например, посольство США, планируют возвращение в течение мая.

К слову, венгерское посольство назвало клеветой заявления секретаря СНБО Данилова об осведомленности Будапешта о военных планах Путина.

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