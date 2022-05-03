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Кіпр відновив роботу посольства в Києві

Фото: Персонал посольства Кіпру в Києві (facebook.com/CyprusinUkraine)
Автор: Антон Федорців

Дипломатичне представництво Кіпру відновило свою роботу в столиці України. 3 травня поруч із посольством знову замайорів прапор республіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис місії у Facebook.

Посольство Кіпру поступово відновлює роботу в Києві. На будівлі диппредставництва вже підняли кіпрський прапор.

Посол Ліна Темістоклеус не покидала територію України після того, як Росія розпочала повномасштабну війну. Тепер же вона вирішила повернути до столиці частину персоналу посольства.

Напередодні президент Зеленський заявив, що 29 країн повернули персонал своїх місій до Києва. Інші, наприклад, посольство США, планують повернення упродовж травня.

До слова, угорське посольство назвало наклепом заяви секретаря РНБО Данілова про обізнаність Будапешта про воєнні плани Путіна.

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