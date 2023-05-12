Кіпр та Мальта анулювали десятки "золотих паспортів" росіян, - Spiegel

За даними Єврокомісії, Кіпр анулював громадянство дев'яти російських інвесторів і 34 членів їхніх родин - тому що вони потрапили під дію санкцій, запроваджених ЄС через агресивну війну Росії проти України. Мальта зі свого боку конфіскувала "золоті паспорти" двох осіб.

В острівних державах уже давно існує практика натуралізації інвесторів в обмін на великі грошові виплати. Володарі цих так званих "золотих паспортів" могли потім оселитися і вести бізнес у всіх країнах ЄС. На Кіпрі для отримання паспорта були потрібні інвестиції в розмірі не менше ніж 2,5 мільйона євро. З 2007 по 2020 рік, за даними кіпрського уряду, було зібрано близько 9,7 мільярда євро.

Після початку нападу Росії на Україну Єврокомісія знову оголосила спірну практику незаконною і рекомендувала країнам ЄС розглянути питання про анулювання такого громадянства - особливо якщо люди перебувають у санкційних списках ЄС або підтримують агресивну війну Росії. Брюссельська влада подала судовий позов проти Мальти, а Кіпр відмовився від цієї практики.

Раніше повідомлялося, що Іспанія планує посилити видачу "золотих віз" іноземцям.

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