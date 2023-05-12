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Кипр и Мальта аннулировали десятки "золотых паспортов" россиян, - Spiegel

Фото: Кипр и Мальта аннулировали десятки "золотых паспортов" россиян (pixabay)
Автор: Валерия Полищук

Кипр и Мальта отреагировали на вторжение России в Украину отзывом "золотых паспортов" у десятков граждан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По данным Еврокомиссии, Кипр аннулировал гражданство девяти российских инвесторов и 34 членов их семей - потому что они попали под действие санкций, введенных ЕС из-за агрессивной войны России против Украины. Мальта в свою очередь конфисковала "золотые паспорта" двух человек.

В островных государствах уже давно существует практика натурализации инвесторов в обмен на крупные денежные выплаты. Обладатели этих так называемых "золотых паспортов" могли затем поселиться и вести бизнес во всех странах ЕС. На Кипре для получения паспорта требовались инвестиции в размере не менее 2,5 миллионов евро. С 2007 по 2020 год, по данным кипрского правительства, было собрано около 9,7 миллиарда евро.

После начала нападения России на Украину Еврокомиссия вновь объявила спорную практику незаконной и рекомендовала странам ЕС рассмотреть вопрос об аннулировании такого гражданства - особенно если люди находятся в санкционных списках ЕС или поддерживают агрессивную войну России. Брюссельские власти подали судебный иск против Мальты, а Кипр отказался от этой практики.

Ранее сообщалось, что Испания планирует ужесточить выдачу "золотых виз" иностранцам.

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